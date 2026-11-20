İddiaya göre, Gölbucağı Mahallesi Adliye mevkiinde meydana gelen olayda, ihbara müdahale eden polis ekiplerinin kimlik ibraz etmesini istediği M.S. isimli şahsın, görevlilere karşı saldırgan tavırlar sergiledi. Kimlik vermemek için direnerek tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunan M.S., polis aracına zarar verdi.

Bartın’da ihbara müdahale eden polis ekiplerine yönelik tehdit ve hakarette bulunarak, ekip aracına zarar veren şahıs tutuklandı.

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