Tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunan ve polis ekip aracına zarar veren M.S, gözaltına alındı.

Gölbucağı Mahallesi Adliye Sarayı mevkisinde bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin kimlik ibraz etmesini istediği M.S. görevlilere karşı saldırgan tavırlar sergileyerek kimlik vermemek için direndi.

Bartın'da polis ekiplerine tehdit ve hakarette bulunarak görevlerini yapmalarını engellemeye çalışan ve ekip aracına zarar veren şüpheli tutuklandı.

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