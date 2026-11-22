Bartın'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldrılan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor.

Bartın Çevre Yolu'nda eski hastane istikametinden Amasra yönüne seyreden motosiklet, 218. caddede kontrolün kaybolması sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan tel örgülere çarptı. Boş yolda meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücü H.H.G. ise yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu tespit edilen sürücü ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve sağlık ekiplerinin ilk tespit ve çalışmalarında ise sürücünün kalp krizi geçirdiği ve motosikletin kontrolünü kaybettiği belirlendi.

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Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.