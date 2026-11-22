SELİM BOSTANCI - Endemik bitki türleri ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Küre Dağları Milli Parkı, sonbahar renklerine bürünen ormanları, şelaleleri, mağaraları, kanyonları ve vadileriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Bartın ve Kastamonu sınırlarında yer alan, "Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)" sertifikasına sahip milli parkın ormanları, sonbaharın yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına büründü.

Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan Küre Dağları'nda akarsu çevresindeki ağaçlar ve dökülen yapraklar, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler çekmeleri için adeta doğal stüdyo ortamları sunuyor.

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Doğa yürüyüşü ve foto-safari aktivitelerine imkan sağlayan bölgede, kent merkezine 60 kilometre uzaktaki Ulukaya köyündeki şelale, mağara, kanyon ve vadi, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ahat Deliorman, AA muhabirine, PAN Parks sertifikasına sahip milli parkın, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildiğini söyledi.

Sertifika alınmasıyla bölgedeki geleneksel kültürün ve mimarinin korunmasının önem kazandığını belirten Deliorman, işletmelerin de belirli standartlarda ürün ve hizmet sunmasının sağlandığını anlattı.

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Deliorman, Ulukaya Şelalesi binasının restore edilip "Ulukaya İdare ve Ziyaretçi Merkezi" adıyla hizmete alındığına değinerek, "Ziyaretçilerin rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamakta, açık alan etkinliklerine ev sahipliği yapmakta ve Küre Dağları Milli Parkı'nın tanıtımına hizmet vermektedir. Yine Ulukaya Şelalesi girişine kafeterya ve dinlenme alanları oluşturuldu, hediyelik eşya ve yerel ürünlerin pazarlandığı stantlar kuruldu. Yine alanın 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilmiş olması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

- "Yabancı turist sayısında son yıllarda ciddi artış oldu"

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Uluslararası tanıtımlar ve önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı sayesinde yöreye gelen yabancı turist sayısında son yıllarda ciddi artış yaşandığını bildiren Deliorman, şöyle devam etti:

"Doğal güzelliklerin yanı sıra zengin ve çeşitli folklorik değerlerin önemli turizm potansiyeli oluşturduğu bölgede özgün mimari dokusunu koruyan köy evlerinden kadınların günlük yaşamlarında halen kullandıkları geleneksel renkli giysilere, el sanatlarından yöreye has yemeklere kadar çeşitlendirilen kültürel değerler, doğa güzelliklerle bir araya gelerek ziyaretçilere otantik bir görsellik sunuyor."

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Deliorman, Küre Dağları'nda bulunan kanyon ve şelalelerin görülmeye değer olduğunu dile getirerek, "Ulus ilçesinde bulunan ve 10 metre genişlikteki kaya oyuğunun içinden çıkan su kaynağının yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Ulukaya Şelalesi, Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'na yapılan cam seyir terası görülmeye değer yerler. Valla ve Horma kanyonlarımız dünyaca ünlü. Küre Dağları Milli Parkı'nda hayata geçirdiğimiz cam seyir terası, doğa eğitim merkezi gibi projeler, yöredeki yerli ve yabancı turist sayısında daha çok artış sağlamaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Deliorman, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bölgenin özellikle sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.