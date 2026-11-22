Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanak yağış ve sellerin ardından yollar çamur deryasına dönüştü. Ekipler, yürüttüğü çalışma ile yeniden yolları ulaşıma açtı

Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya Dranha Vadisi'nde sağanak yağışlarla birlikte çok sayıda yaka selleri ve heyelanlar meydana gelmişti. Sel sularının çekilmesinin ardından yollarda, suların sürüklediği kütük, kaya ve çamurlar kaldı. Heyelan olan bölgelerde de yollar çamur deryasına dönüşürken yerinden sökülen ağaçlarla doldu. Toprak, çamur, kütük ve kayalarla trafiğe kapanan yollar için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması ile yollar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı