Motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Bartın'da motosikleti ile seyir ederken kalp krizi geçiren Hasan Hüseyin Gedik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bartın'da motosikleti ile seyir ederken kalp krizi geçiren Hasan Hüseyin Gedik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bartın Çevre Yolu'nda eski hastane istikametinden Amasra yönüne seyreden motosiklet, 218. caddede kontrolün kaybolması sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan tel örgülere çarpmış, boş yolda meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücü Hasan Hüseyin Gedik, yola savrulmuştu. Bilinci kapalı ve ağır yaralı şekilde Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kalp krizi geçirdiği ve motosikletin kontrolünü kaybettiği belirlendi.
Sürücü Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gedik'in cenazesinin yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, Hasan Hüseyin Gedik'in Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim, Bitki Sağlığı ve ÇayırMera Şubesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.
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