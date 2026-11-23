Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın’ın katıldığı kapanış oturumuyla sona erdi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bölgesel kalkınmaya bilimsel katkı sunma hedefi doğrultusunda önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Batı Karadeniz’in sahip olduğu potansiyelin sürdürülebilir bir gelecek perspektifiyle değerlendirildiği "Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" akademisyenleri, kamu ve farklı sektörlerden temsilcileri buluşturdu. Sempozyumun kapanış oturumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Avukat Ahmet Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın: "Sürdürülebilir kalkınmanın merkezine insanı koymak zorundayız."

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Avukat Ahmet Aydın, "Sürdürülebilir bölgesel kalkınma meselesi sosyal adaleti, fırsat eşitliğini ve toplumsal refahı doğrudan ilgilendiren stratejik bir konudur. Dünya; ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği, teknolojik dönüşümün hızlandığı ve küresel rekabetin derinleştiği bir dönemden geçiyor. Böylesine hızlı değişen bir dünyada kalkınmayı yalnızca üretim rakamlarıyla, ihracat oranlarıyla veya milli gelirdeki artışla değerlendirmek yeterli değildir. Asıl mesele üretilen refahın toplumun bütün kesimlerine yayılması ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması, her insanın yaşadığı yerde insanca bir hayat sürdürebilmesidir. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmanın merkezine insanı koymak zorundayız." dedi.

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"Üniversiteyle şehir arasındaki bağ güçlendikçe bölgesel kalkınma da güçlenir."

Bartın’ın sahip olduğu potansiyeli değerlendiren Bakan Yardımcısı Aydın, "Bölgesel kalkınma bütün şehirleri birbirine benzetmek değil, her şehrin kendine özgü değerlerini koruyarak güçlü olduğu alanlarda gelişmesini sağlamaktır. Bartın çok farklı özelliklere, doğal güzelliklere, orman varlıklarıyla tarımsal üretim imkânlarıyla ve sanayi birikimiyle önemli fırsatlara sahip şehirlerimizden biridir. Çeşmi Cihan olan bir yerdir. Üniversiteler de bulundukları şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yön veren önemli kalkınma aktörleridir. Üniversiteyle şehir arasındaki bağ ne kadar güçlenirse bölgesel kalkınmanın temelleri de o kadar sağlam olur. Bizler de bakanlık olarak nitelikli istihdamı artırmayı, sosyal güvenliği güçlendirmeyi ve iş gücümüzü değişen ekonomik ve teknolojik şartlara göre hazırlamayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz." diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Aydın, gençlere tavsiyelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Aydın son olarak gençlere seslenerek "Bilgi, yanıbaşımızda; bilgi, cebimizde. Aldığınız eğitimi ilme dönüştürmelisiniz. Kod yazalım, dil öğrenelim. Dünyayla rekabet ediyoruz en iyi bilgiyi, en iyi teknolojiyi biz alalım, biz sahip çıkalım. Aldığımız bu bilgiyi doğru zamanda, doğru işlerde kullanmalıyız. Sevgili gençler, zamanı çok iyi değerlendirmelisiniz. Dünyanın gidişatını görerek kendinizi en iyi şekilde geliştirmelisiniz. En büyük zenginliğimiz siz yetiştirdiğimiz insan kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

BARÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyumda 116 araştırmacı, 74 bildiriyle bölgesel kalkınmaya yönelik bilimsel değerlendirmelerini paylaştı. BARÜ’nün "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" ihtisaslaşma alanıyla da ilişkili konuların ele alındığı sempozyum, bilimsel bilgi birikiminin bölgesel kalkınma süreçlerine aktarılmasına katkı sundu.

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Kapanış oturumu günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Ardından Bakan Yardımcısı Aydın ve BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Öğrenci Yaşam Merkezinde gençlerle bir araya gelerek öğrencilerin sorularını cevapladı.