Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Bozkurt, Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Kumluca Yatılı Bölge Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğretmenlerle sohbet eden Başkan Mustafa Bozkurt, kahvaltının ardından öğretmenlere hediye takdiminde bulundu.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde büyük emek ve özveri gösteren, okul hayatında kimi zaman bir anne, kimi zaman bir baba şefkatiyle öğrencilerine rehberlik eden kıymetli öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Bozkurt, tüm öğretmenlere emekleri, fedakârlıkları ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

REKLAM

Başkan Mustafa Bozkurt, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diledi.