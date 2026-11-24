Bartın'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ş.M, Ö.N. ve E.C.O. ile tutuksuz sanık M.A.Ö ile sanık avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.Ş.M, Ö.N. ve E.C.O'yu "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdı ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi, M.A.Ö'nün beraatine hükmetti.