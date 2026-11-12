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        Bartın'da maden işçileri "ocaktan çıkmama" eylemini sonlandırdı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinde çalışan 65 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları ocaktan çıkmama eylemini sonlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Bartın'da maden işçileri "ocaktan çıkmama" eylemini sonlandırdı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinde çalışan 65 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları ocaktan çıkmama eylemini sonlandırdı.

        Tarlaağazı köyünde faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 520 işçinin maaşlarını alamadıkları iddiasıyla 12 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi kapsamında, dün 08.00-16.00 vardiyasında maden ocağına inen ve buradan çıkmayan 65 işçi, işverenle yapılan müzakere sonucu eylemi sonlandırma kararı aldı.

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, şirketin giriş kapısında gazetecilere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişi, sendika ve işveren arasında müzakere yapıldığını söyledi.

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        Görüşmede, ikramiyenin hesaplara bugün yatırılması kararı alındığını ve durumu yer altında eylemlerini sürdüren maden işçilerine aktardıklarını anlatan Açıkgöz, "Gelinen noktada bugün öğleden sonra ikramiyeleriniz hesaplarınıza yatıyor. Yer altındaki arkadaşlarımıza Bakanlığın, devletin garantör olduğunu söyledik, arkadaşlarımız eylemi bitirme kararı aldı. Arkadaşlarımızı yukarıya sağ salim çıkardık. Maaşla ilgili ödeme planı da başmüfettiş nezaretinde şimdi yapılacak, ona göre de protokol altına alacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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