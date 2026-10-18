Bartın'da sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Amasra ilçesinde de belediye hoparlöründen yapılan anonsta fırtına nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Fırtına sebebiyle Kurucaşile ilçesinde bazı kafeteryaların ve köylerde yaklaşık 10 evin çatısı uçtu.

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