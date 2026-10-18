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        Bartın'da sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

        Bartın'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Bartın'da sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

        Bartın'da sağanak ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunun farklı noktalarında ağaçlar devrildi, trafik bir süre aksadı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ağaçlar yoldan kaldırıldı.

        Fırtına sebebiyle Kurucaşile ilçesinde bazı kafeteryaların ve köylerde yaklaşık 10 evin çatısı uçtu.

        Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, iş makineleriyle kanal açılarak giderildi.

        Amasra ilçesinde de belediye hoparlöründen yapılan anonsta fırtına nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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