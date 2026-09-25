Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Zanlılardan Y.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak", İ.A. da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı. Şüpheli O.S. ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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