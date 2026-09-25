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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5'i salıverildi, 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Y.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak", İ.A. da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı. Şüpheli O.S. ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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