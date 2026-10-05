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        Bartın'da yunus ve balık sürüsü görsel şölen sundu

        Bartın'da denizdeki yunus ve balık sürüsünün oluşturduğu görüntüler adeta açık hava gösterisine dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Bartın'da yunus ve balık sürüsü görsel şölen sundu

        Bartın'da denizdeki yunus ve balık sürüsünün oluşturduğu görüntüler adeta açık hava gösterisine dönüştü.

        Güzelcehisar sahilinde kıyıya yakın noktada ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak peş peşe görüntülenirken, balık sürüsü de bu hareketliliğe eşlik etti.

        80 milyon yıllık geçmişe sahip lav sütunlarının eşsiz manzarası önünde gerçekleşen bu hareketlilik, Güzelcehisar'ın doğal güzellikleriyle deniz yaşamını aynı karede buluşturdu.

        Yunusların su yüzeyindeki hareketleriyle balık sürüsünün oluşturduğu görüntüler, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlar, kısa süren bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.

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        Güneşin deniz yüzeyinde oluşturduğu ışıltı eşliğinde görüntülenen yunus ve balık sürüsü, doğanın sunduğu renkli manzaralara bir yenisini ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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