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        Boyraz'dan öğrencilere milli hızlı tren yorumu: "'Benim de bu trende eserim var' diyebilirsiniz"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen UFEST kapanış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, milli hızlı treni anlatırken Bartın Üniversitesi öğrencilere bu projede kendilerinin de payı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Boyraz'dan öğrencilere milli hızlı tren yorumu: "'Benim de bu trende eserim var' diyebilirsiniz"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen UFEST kapanış programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, milli hızlı treni anlatırken Bartın Üniversitesi öğrencilere bu projede kendilerinin de payı olduğunu söyledi.

        Kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımından haberleşme ve bilgi teknolojilerine kadar Türkiye’nin ulaşım ve iletişim alanındaki gelişimini yansıtan projeleri gençlerle buluşturan UFEST kapsamında Bartın'daki katılımcılar bu alanları yakından tanıma, deneyimleme ve geleceğin teknolojilerini keşfetme fırsatı yakaladı.

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        Festivalin kapanış programı İİBFEğitim Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Vali Nurtaç Arslan ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, UFEST'in Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, burada nitelikli bir öğrenim ortamı oluştuğunu belirtti. Akkaya, "Burada 12 nitelikli stant kuruldu. Özellikle İktisadi Bilimler Fakültemizde Uluslararası Lojistik bölümümüz, Ulus Meslek Yüksek Okulu'nda Akıllı Altyapı Sistemleri Programımız ya da Kurucaşile'deki yat, liman, marina, gemi kaptanlığı programlarımız için UFEST sayesinde burada inanılmaz bir öğrenme ortamı oluştu. Sayın Bakanımıza Bakan Yardımcımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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        Üniversite öğrencileri ve katılımcılar ile sohbet ederek sunumunu gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise Türkiye'deki ulaştırma ve altyapı adımlarını yapılanları, çalışmaları devam eden projeleri ve planlanan projeleri anlattı.

        Boyraz, milli elektrikli hızlı trenin tanıtıldığı videoyu izletmeden önce Bartın Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Boyraz, Bartın'ın da bu proje ekibini motive etmede katkısı olduğunu belirtti. Öğrencilerin projeye ait görüntüleri izlemesinin ardından projeyi ayakta alkışladığı görüntüye ulaştıklarını ve bu görüntünün ekibe olumlu katkıları olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, öğrencilere hitaben, "'Bu trende eserim var' diyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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