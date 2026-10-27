Uykusunda tek katlı evi küle döndü, camdan atlayarak canını kurtardı

Bartın'ın Ulus ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına uykusunda yakalanan adam, camdan atlayarak kurtuldu.

Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyü Emirtaş mevkiinde Hasan U.'nun (50) tek yaşadığı ve babasına ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark ederek uyanan Hasan U., camdan atlayarak yangından kurtuldu. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulus İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almalarının ardından söndürme çalışmalarını tamamladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.