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        Uykusunda tek katlı evi küle döndü, camdan atlayarak canını kurtardı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına uykusunda yakalanan adam, camdan atlayarak kurtuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Uykusunda tek katlı evi küle döndü, camdan atlayarak canını kurtardı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına uykusunda yakalanan adam, camdan atlayarak kurtuldu.

        Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyü Emirtaş mevkiinde Hasan U.'nun (50) tek yaşadığı ve babasına ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark ederek uyanan Hasan U., camdan atlayarak yangından kurtuldu. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulus İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almalarının ardından söndürme çalışmalarını tamamladı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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