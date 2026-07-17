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        Ukraynalı kadın Bartın'da Müslüman oldu

        Bartın'da, Türk vatandaşıyla evlenme hazırlığında olan Ukraynalı Olena Mykhailovska, Müslüman olarak "Aylin" adını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Ukraynalı kadın Bartın'da Müslüman oldu

        Bartın'da, Türk vatandaşıyla evlenme hazırlığında olan Ukraynalı Olena Mykhailovska, Müslüman olarak "Aylin" adını aldı.

        İl Müftülüğüne giden Mykhailovska, burada düzenlenen ihtida merasiminde, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan İl Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz, İslam'ı özgür iradesiyle tercih eden Mykhailovska'yı tebrik etti.

        Yeni hayatının kendisine hayırlar getirmesini temenni eden Yılmaz, "İslam dinini araştırarak Müslümanlığı seçen kardeşimiz bugün itibarıyla 'Aylin' ismini alarak hayatında yeni bir sayfa açmış, tüm Müslümanların kardeşi olmuştur. Rabb'im kendisine, rızasına uygun bir ömür nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Mykhailovska'ya ihtida belgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali ve ihtida kitap seti hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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