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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu yol yapım çalışmasında incelemelerde bulundu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman-Diktepe arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:57 Güncelleme:
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu yol yapım çalışmasında incelemelerde bulundu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman-Diktepe arasındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        8 kilometre uzunluğundaki projenin büyük bölümünde çalışmalar tamamlanırken, son 1 kilometrelik bölümde yapım çalışmaları sürüyor.

        Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanarak bölünmüş yol olarak hizmete açılması hedefleniyor.

        Nasıroğlu, beraberindeki heyetle devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

        Nasıroğlu, burada yaptığı açıklamada, yolun kalan bölümünde özel bir imalat gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yaklaşık 8 metre yüksekliğinde toprakarme duvar yapıldığını aktaran Nasıroğlu, beton panellerin yerleştirilmesinin ardından kademeli dolgu yapıldığını söyledi.

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        Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "Her 30 santimetrede bir dolgu yapılıyor, şeritler çekiliyor ve üzeri dolduruluyor. Böylece bir duvar oluşuyor. Burası özel bir bölge olduğu için zor bir imalat. İmalatın önemli bir kısmı tamamlandı. Yaklaşık 70 bin metreküplük bir dolgu ihtiyacı var. Batman'dan çıkıştan Mirzabek yol ayrımına kadar duble yol tamamlanmış durumda. Bize söz vermişlerdi. Ağustos ayında Mirzabek kavşağına kadar bitireceğiz. Bundan sonraki kısmı da iki ay içerisinde inşallah tamamlayacağız. Yağışlara girmeden buranın tamamını bitirmiş olacağız."

        Yolun Batman açısından önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Nasıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

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        "Batman için son derece kıymetli bir giriş. Batman'ın vizyon projelerinden bir tanesidir. Otoyol seviyesinde, yüksek standartlı bir duble yol yapılması Batman için şarttı. Şimdi hem çevre peyzajıyla hem yolun standardının yüksek olmasıyla güzel bir yol olacak, Batman için iyi bir giriş olacak. Hakikaten Batman'a yakışır bir proje oldu."

        Nasıroğlu'na AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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