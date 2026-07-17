Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hep beraber Batman'ı da Türkiye'yi de büyüteceğiz. AK Parti olarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep beraber, büyüyen gelişen güçlü Türkiye için çalışacağız." dedi.



Bakan Bak, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u tebrik etti.



Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün Batman'da yayıldığını dile getiren Bak, bu noktada her zaman kentin yanında olacaklarını söyledi.



Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında modern spor tesisleri, stadyumlar, salonlar, yüzme havuzları, atletizm salonları, gençlik merkezleri yaptıklarını bildiren Bak, AK Parti iktidara geldiğinde 30 olan gençlik merkezi sayısının 600'e yükseldiğini, yenilerini yapmaya devam ettiklerini vurguladı.



Batman'da da gençlik merkezleri yaptıklarını ifade eden Bak, öğrenci yurtlarında 232 bin olan yatak kapasitesinin şu anda bir milyon olduğunu anlattı.



Bakan Bak, şunları kaydetti:



"Yurtların ücreti aylık ortalama bin lira. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Dünyada böyle bir sistemi yöneten ülke yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı dışarıda hiçbir gencimiz kalmayacak. Herkese burs ve kredi vereceğiz. AK Parti iktidarı zamanında 650 bin gencimize burs, 850 bin çocuğumuza da kredi veriyoruz. Bunları yapan iktidar AK Parti iktidarı. Eserler ortada. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çocuklar derelerde ve çaylarda boğulmasın diye şu anda 700'ün üzerinde olimpik ve yarı olimpik havuzu tamamladık. 150'sinin inşaatı, 150'sinin projesi devam ediyor. Her yerde hizmete devam ediyoruz."



Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadeleyi en önemli görevleri olarak gördüklerini belirten Bak, dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklarla mücadele ettiklerini ifade etti.



Bağımlılıkla mücadele konusunda ailelere seslenen Bakan Bak, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızı yaz spor okullarımıza, salonlarımıza, yüzme havuzlarımıza getirin. Bu ülkenin gençleri bu kötü alışkanlıklardan ancak sporun önleyici gücüyle kurtulabilir. O yüzden bu rolümüzü gerçekleştiriyoruz. Salonlar ve havuzlar dolu, yenilerini yapacağız. Mahallelerimize, butik spor salonları, ilçelerimize havuzlar ve spor salonları, okul bahçelerine sahalar yapacağız. Her şey bu ülkenin geleceği olan gençler için. Şu anda Türkiye'nin en güzel gençlik kamplarından birini Batman'a kazandırdık. Hasankeyf'te çok güzel bir gençlik kampı var. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. Orada yamaç paraşütü ve su sporlarıyla ilgili çalışma var. Batman'ı spor turizminde de spor faaliyetlerinde de etkin hale getirmek için çalışacağız."



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Bak, "Bizi kimin yöneteceğine bu millet karar verir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Laz'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Zazası'yla hep beraber birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.



Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu ülke bizim gençler. Hep beraber büyüyen, gelişen Batman ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlar olarak kapı kapı dolaşacağız ve mazlum coğrafyalara hizmet etmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıran lider Recep Tayyip Erdoğan. Mazlum coğrafyaların umudu, kimsesizlerin kimsesi, sessiz yılların sesi Recep Tayyip Erdoğan. İşte onun da Batman teşkilatı burada. Sizleri yürekten kutluyorum. Hep beraber genç ve büyüyen Batman için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Hep beraber Batman'ı da Türkiye'yi de büyüteceğiz. AK Parti olarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep beraber, büyüyen gelişen güçlü Türkiye için çalışacağız."



AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise Batman'ı Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline getireceklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.



Nasıroğlu, şunları aktardı:



"Her alanda sesimizi duyuruyoruz çünkü derdimiz memlekete faydalı olmak, gençlerimizin elinden tutmak, insanlarımıza yardımcı olmak. Onun için başımız dik. Her gittiğimiz yerde rahatlıkla kendimizi ifade edebiliyoruz. Her çaldığımız kapı da bize açılır. Çünkü bu memlekete hizmet için varız. AK Parti, Batman'da birinci parti olacak. Bu iddiayı size güvenerek söylüyorum."



AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Şansi, "Tarih yazmaya devam edeceğiz. Biz buradayız, var gücümüzle, bütün enerjimizle halkımızın içindeyiz ve inşallah bu tarihi hepimiz beraber yazacağız." diye konuştu.



Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, belediye başkanları ve partililer katıldı.

