Batman'da 32 hükümlü yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 15-30 Haziran'da haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 32 hükümlü yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

