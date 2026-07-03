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        Batman'da gümrük kaçağı 8 bin 450 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 8 bin 450 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Batman'da gümrük kaçağı 8 bin 450 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 8 bin 450 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Kantar köyü mevkisinde bir kamyonette arama yapıldı.

        Aramada, kamyonet kasasına zulalanmış gümrük kaçağı 8 bin 450 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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