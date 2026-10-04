Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da "4. Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" yapıldı

        Batman'da "4. Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" yapıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde 4. Bal, Ceviz ve Çilek Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Batman'da "4. Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" yapıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde 4. Bal, Ceviz ve Çilek Festivali düzenlendi.

        Kaymakamlık ve Sason Belediyesi tarafından Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle kent meydanında gerçekleştirilen festival kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Festivalde açık artırmayla satışa sunulan 1 kiloluk Sason balını bir iş insanı 400 bin liraya satın aldı.

        Düzenlenen bal yarışmalarında dereceye giren arıcılara ödül verildi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, festivalde yaptığı konuşmada, bu etkinliklere katılanların sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

        2023 yılında Sason’da ilk festival yapıldığında yaklaşık 7 bin kişilik bir katılımın olduğunu belirten Canalp, "Bir yıl sonra yani 2024 yılında festivale katılan kişi sayısı 12 bin oldu. 2025 yılında ise bu sayı 25 bin kişiye yükseldi. Şimdi şu meydana bakıyorum, muhtemelen Sasonlular, Batmanlılar 2026 yılında 2025 yılını ikiye katlayacaklar." dedi.

        REKLAM

        Sason Kaymakamı Furkan Başar da festivallerin en güzel tarafının meydanda aynı sevinci paylaşmak olduğunu dile getirdi.

        Festivallerin toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını ifade eden Başar, "İlçemize gelen misafirlerimizden ufak bir ricam var. Stantlarımızı ziyaret ediniz, ürünlerimizi tadınız, üreticilerimizle sohbet ediniz ve esnaflarımıza misafir olunuz. Buradan ayrılırken de Sason'un lezzetlerini ve güzel hatıralarını sevdiklerinizle paylaşınız. Sizlerin anlatacağı her güzel hatıra ilçemizin tanıtımına en güzel katkı olacaktır." dedi.

        Vali Canalp, konuşmaların ardından alanda kurulan ve yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları gezdi.

        REKLAM

        Festivale AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Batman'da çaya giren genç boğuldu
        Batman'da çaya giren genç boğuldu
        Sason'da öğrenciler ile vatandaşlara yönelik eğitim desteği
        Sason'da öğrenciler ile vatandaşlara yönelik eğitim desteği
        Batman'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
        Batman'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
        Batman'da sağanak yağış sele neden oldu: Bir ev kullanılamaz hale geldi
        Batman'da sağanak yağış sele neden oldu: Bir ev kullanılamaz hale geldi
        Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Batman'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
        Batman'da toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor
        Batman'da toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor