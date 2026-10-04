Batman'da "4. Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 4. Bal, Ceviz ve Çilek Festivali düzenlendi.

Kaymakamlık ve Sason Belediyesi tarafından Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle kent meydanında gerçekleştirilen festival kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Festivalde açık artırmayla satışa sunulan 1 kiloluk Sason balını bir iş insanı 400 bin liraya satın aldı.

Düzenlenen bal yarışmalarında dereceye giren arıcılara ödül verildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, festivalde yaptığı konuşmada, bu etkinliklere katılanların sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

2023 yılında Sason’da ilk festival yapıldığında yaklaşık 7 bin kişilik bir katılımın olduğunu belirten Canalp, "Bir yıl sonra yani 2024 yılında festivale katılan kişi sayısı 12 bin oldu. 2025 yılında ise bu sayı 25 bin kişiye yükseldi. Şimdi şu meydana bakıyorum, muhtemelen Sasonlular, Batmanlılar 2026 yılında 2025 yılını ikiye katlayacaklar." dedi.

REKLAM

Sason Kaymakamı Furkan Başar da festivallerin en güzel tarafının meydanda aynı sevinci paylaşmak olduğunu dile getirdi.

Festivallerin toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını ifade eden Başar, "İlçemize gelen misafirlerimizden ufak bir ricam var. Stantlarımızı ziyaret ediniz, ürünlerimizi tadınız, üreticilerimizle sohbet ediniz ve esnaflarımıza misafir olunuz. Buradan ayrılırken de Sason'un lezzetlerini ve güzel hatıralarını sevdiklerinizle paylaşınız. Sizlerin anlatacağı her güzel hatıra ilçemizin tanıtımına en güzel katkı olacaktır." dedi.

Vali Canalp, konuşmaların ardından alanda kurulan ve yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları gezdi.

REKLAM

Festivale AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.