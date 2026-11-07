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        Batman'da 4'üncü Gastronomi Fuarı başladı

        BATMAN'da kentin gastronomi turizmine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 4'üncü Batman Gastronomi Fuarı'nda, 81 ilin yöresel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 'Bir Şehir Bin Lezzet' sloganıyla başlayan fuar, 15 Kasım'a kadar sürecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Batman'da 4'üncü Gastronomi Fuarı başladı

        BATMAN’da kentin gastronomi turizmine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 4'üncü Batman Gastronomi Fuarı’nda, 81 ilin yöresel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. ‘Bir Şehir Bin Lezzet’ sloganıyla başlayan fuar, 15 Kasım'a kadar sürecek.

        Batman Valiliği koordinasyonunda Batman Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle Adalet Caddesi'nde ‘Bir Şehir Bin Lezzet’ sloganıyla düzenlenen fuarda 80 stant kuruldu. Erzurum'un cağ kebabından Hatay'ın künefesine, Kayseri'nin sucuk ve pastırmasından İstanbul Eminönü'nün balık ekmeğine kadar çok sayıda yöresel lezzetin yer aldığı fuarda, kentin tescilli tatları da sergileniyor.

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        Fuar süresince 20 ünlü şefin katılımıyla uygulamalı gastronomi sunumları gerçekleştirilecek. Gastronomi derneği başkanları, aşçılar ve sanal medya içerik üreticilerinin katıldığı organizasyonda; sıra geceleri, konserler, çocuk etkinlikleri, sirk ve kum sanatı gösterileri düzenlenecek.

        'KAYSERİ SUCUKLARINI BATMAN HALKINA TANITMAK İÇİN BURADAYIZ'

        Kayseri'den fuara ilk kez katıldıklarını belirten Mehmet Vahur, “Kayseri sucuklarını Batman halkına tanıtmak için buradayız. Biz ilk defa bu fuara katılıyoruz. Batman’ın enerjisini, insanlarını çok sevdiğimiz için bundan sonra da katılmaya karar verdik” dedi.

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        Hatay'dan gelen Yusuf Dülger ise geçen yıl da organizasyona katıldıklarını ifade ederek, “Hatay’ımızın dünyaca ünlü meşhur Hatay künefesini getirdik. Geçen yıl yine aynı şekilde Batman Gastronomi Festivali'ne katılmıştık. Biz Batman halkından, Batman halkı da künefemizden gayet memnun. O yüzden bu yıl tekrar katılmayı istedik. Bütün Batman halkını bu gastronomi Festivali’ne künefemizi tatmaya ve diğer ürünleri tatmaya bekleriz” diye konuştu.

        ‘ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VAR’

        Erzurum’dan gelerek lokum ve şekerleme satışı yapan Hasan Hüseyin Ayten, “Lokum ve şekerleme imalatımız var. Bütün ürünlerimiz burada sizleri bekliyor. Batman’daki gastronomi festivaline Erzurum’dan biz de geldik her yıl geldiğimiz gibi. Erzurum’un bütün şekerleme ürünlerini buraya getirdik. Vatandaşların ilgisi çok güzel. Her yıl geldiğimiz için artık bizi tanımaya başladılar. Ürünlerimizi çok seviyorlar. Onlara da çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir ilgi var. Batman’ımız çok güzel. İnşallah bir şube de burada açacağız” ifadelerini kullandı.

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        Cağ kebabı ustası Mehmet Zekican Ölker de Erzurum'un meşhur lezzetini vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, “Türkiye genelinde Güneydoğumuzun ve Doğumuzun yemeklerini yapıyoruz. Tüm Batman’ı ve Güneydoğu’yu buraya bekliyoruz. Bugün Erzurum’un meşhur cağ kebabını yapıyoruz. Ustalarımız etleri özenle hazırlıyor. Cağ kebabına ilgi yoğun” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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