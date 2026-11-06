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        Batman'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: Kaza anı kamerada

        Batman'ın Kozluk ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Batman'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: Kaza anı kamerada

        Batman'ın Kozluk ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Kaza, Kozluk ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağanak sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Başka bir hafif ticari aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sağanak altında ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak hafif ticari araçla çarpıştığı an yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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