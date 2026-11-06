Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 25 tutuklama

        Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 25 tutuklama

        BATMAN merkezli yasa dışı bahis soruşturmasındagözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Batman merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 25 tutuklama

        BATMAN merkezli yasa dışı bahis soruşturmasındagözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelileri takibe aldı. Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemede, 10'u üst düzey yönetici olmak üzere 26 hesap kullanıcısı ve 36 şüphelinin banka hesaplarında, MASAK raporları sonucu 3 milyar 950 milyon lira tutarında para hareketi olduğu belirlendi. Para transferlerinin, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paraların nakline aracılık edilmesi ve aklanması amacıyla yapıldığı tespit edildi.

        REKLAM

        10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip çalışmanın ardından 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla 4 Kasım'da Batman merkezli İstanbul, Bursa, Yozgat, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Bitlis, Van ve Hakkari’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; suçta kullandıkları tespit edilen dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı tutuklandı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı tutuklandı
        Batman'da "4. Gastronomi Fuarı" başladı
        Batman'da "4. Gastronomi Fuarı" başladı
        Batman Fidan Üretim Üssü'nde ilk çivi çakıldı: Hedef her yıl 1 milyon fidan
        Batman Fidan Üretim Üssü'nde ilk çivi çakıldı: Hedef her yıl 1 milyon fidan
        Gercüş'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Gercüş'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
        Tost yerken nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Tost yerken nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı