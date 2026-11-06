Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı tutuklandı

Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda MASAK raporları sonucunda şüphelilere ait hesaplarda 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

Transferlerin yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paraların nakline aracılık edilmesi ve aklanması amacıyla yapıldığı saptandı.

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Batman merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10'u üst düzey olmak üzere 26 hesap kullanıcısının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 25'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.