Batman'da minibüsle çarpışan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyonet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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