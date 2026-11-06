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        Batman merkezli 10 ilde yasa dişi bahis operasyonu: Yaklaşık 4 milyarlık ağa 25 tutuklama

        Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı. Operasyonda 3 milyar 950 milyonluk para transferi tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Batman merkezli 10 ilde yasa dişi bahis operasyonu: Yaklaşık 4 milyarlık ağa 25 tutuklama

        Batman merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı. Operasyonda 3 milyar 950 milyonluk para transferi tespit edildi.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve kumar ağına yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen titiz incelemelerde, şüphelilere ait banka ve ödeme hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu meblağın, yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paraların nakline aracılık edilmesi ve suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı belirlendi.

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        Bu kapsamda, aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 26 hesap kullanıcısı ve toplam 36 şüpheliye yönelik, Batman merkezli 10 ilde 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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