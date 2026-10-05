Batman'da Aile Destek Merkezinin yapımına başlandı

Merkezin temelinin atılması amacıyla düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile kamu kurumlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

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