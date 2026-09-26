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        Batman'da çaya düşen 2 kardeşten 1'i suda kayboldu

        Batman'da çaya düşen 2 kız kardeşten 1'i suda kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Batman'da çaya düşen 2 kardeşten 1'i suda kayboldu

        Batman'da çaya düşen 2 kız kardeşten 1'i suda kayboldu.

        Merkeze bağlı Balpınar beldesinde ailesiyle pikniğe giden Tuğba D. (14) ile Betül D, henüz bilinmeyen nedenle Batman Çayı'na düştü.

        Betül D. çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Tuğba D. akıntıya kapılarak kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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