Batman'da çaya düşen 2 kardeşten 1'i suda kayboldu

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde ailesiyle pikniğe giden Tuğba D. (14) ile Betül D, henüz bilinmeyen nedenle Batman Çayı'na düştü.

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