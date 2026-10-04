Batman'da çaya giren genç boğuldu

Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Çayda birkaç metre ilerledikten sonra çırpınmaya başlayan Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla piknik yapmak için İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Çayı kenarına gelen Muhammed Ali Aydın (17), serinlemek için suya girdi.

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