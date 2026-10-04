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        Batman'da çaya giren genç boğuldu

        Batman'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Batman'da çaya giren genç boğuldu

        Batman'da serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla piknik yapmak için İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Çayı kenarına gelen Muhammed Ali Aydın (17), serinlemek için suya girdi.

        Çayda birkaç metre ilerledikten sonra çırpınmaya başlayan Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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