Batman'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü trafik uygulamasında yakalandı

Batman'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, trafik uygulamasında yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı önünde uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan bir araçta Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sürücü M.E'yi yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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