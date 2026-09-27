Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi

        Batman'da "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Batman'da "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi.

        Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Halk oyunları gösterisinin ardından Hasankeyf'in tarihini anlatan oratoryo yapıldı.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, yaptığı konuşmada, festivallerin Batman'ın tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Festivallere katılımın her yıl arttığını belirten Canalp, şöyle konuştu:

        "Her yıl festivalimize yeni yeni renkler kattık ve biz çalıştıkça, çabaladıkça, gayretimizi artırdıkça festivalimize katılım sayıları da sürekli arttı. Mesela 2023 yılında 13 bin 400 kişi Hasankeyf Festivali'ne geldi. Sonraki yıl 2024'te 24 bin kişi ve geçen yıl ise 56 bin kişi festivali ziyaret etti."

        REKLAM

        Batman'ın 5 ilçesinde 5 festival düzenlediklerini aktaran Canalp, "Biz merkezde dört festival, ilçelerimizde beş festival yapmak suretiyle festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa edeceğiz diye çıktığımız bu yolda istediğimiz şekilde sonuçları aldığımızı burada sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

        Hasankeyf Kaymakamı Serkan Böyük de 12 bin yıllık geçmişiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Hasankeyf'te su, doğa sporları ve turizm festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Festivalde tarihin ihtişamı ile sporun coşkusunu bir araya getirdiklerini ifade eden Böyük, "Bugün suyun üzerinde heyecanı, tarihi mekanlarımızda binlerce yıllık birikimi, meydanlarımızda ise birlik ve beraberliğimizin sıcaklığını hep birlikte yaşamaktayız." diye konuştu.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Vali Canalp ve protokol üyeleri, festival alanında kurulan, yöresel el sanatları ve yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

        Daha sonra festival kapsamında flyboard ve jet ski gösterisi yapıldı, vatandaşlar tekne turuyla Ilısu Baraj Gölü'nde gezme imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"

        Benzer Haberler

        Batman'da çaya düştükten sonra kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Batman'da çaya düştükten sonra kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Batman'da aort hiperplazisi rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'y...
        Batman'da aort hiperplazisi rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'y...
        Batman'da çaya düşen 2 kardeşten 1'i suda kayboldu
        Batman'da çaya düşen 2 kardeşten 1'i suda kayboldu
        Batman'da mısır hasadında 90 bin ton rekolte bekleniyor
        Batman'da mısır hasadında 90 bin ton rekolte bekleniyor
        Batman'da okul bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi
        Batman'da okul bahçe görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi
        Batman'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Batman'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı