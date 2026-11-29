Batman'da kamp ateşinde yaşanan patlama kamerada
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde kamp yapan 12 arkadaşın ısınmak için yaktığı ateşinde patlama meydana geldi. Ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, patlama ve yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
BATMAN’ın Kozluk ilçesinde kamp yapan 12 arkadaşın ısınmak için yaktığı ateşinde patlama meydana geldi. Ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, patlama ve yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Kamp yapmak için bir araya gelen 12 arkadaş, ısınmak için ateş yaktı. Grup ateşin etrafında sohbet ederken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle közler etrafa sıçradı. Yakılan ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Patlama ve ardından yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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