Batman'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Batman'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Batman'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 K 3597 plakalı tır, Diyarbakır-Batman kara yolunun Diktepe mevkisinde Alaattin Okan yönetimindeki 06 AL 0772 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Okan, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Okan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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