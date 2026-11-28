Etkinliğin, şehitlerin hatırasını yaşatmak, doğa sevgisini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe 450 kişi katıldı. Şehit aileleri, öğrenciler, öğretmenler ve emniyet personelinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte bin 200 fidan dikildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Batman'da şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

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