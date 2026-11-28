Batman’da bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının faillerinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman’da bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının aydınlatılması ve olaya karışan şahısların yakalanması amacıyla polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 45 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.Ş., Y.Ş. ve E.Ş. isimli 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.S. ve V.O. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.