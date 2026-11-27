Batman'da kaza yapan aracı almaya giden çekici de aynı noktada uçuruma yuvarlandı
Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.
Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, dün SasonKozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkisinde kaza meydana geldi. O aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Sürücünün son anda araçtan atlamasıyla kazada yaralanan olmadı. Çekici kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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