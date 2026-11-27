Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, dün SasonKozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkisinde kaza meydana geldi. O aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Sürücünün son anda araçtan atlamasıyla kazada yaralanan olmadı. Çekici kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.