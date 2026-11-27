Kaza, sabah saatlerinde kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki açık kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

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