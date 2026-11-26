Batman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 26.11.2026 - 21:06 Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
M.A. (50) idaresindeki hafif ticari araç, Kozluk-Sason kara yolu Kayabaşı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan F.S. (33) ve M.A. (53) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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