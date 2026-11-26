Sason Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Funda Gör, akciğer kanseri ve KOAH gibi hastalıklarda erken tanı ve korunma yöntemlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle kış aylarında soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Çalışmalarda akciğer kanseri ve KOAH'tan korunma yolları, erken tanının önemi ve soba kullanımında karbonmonoksit zehirlenmesine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

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