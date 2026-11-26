Batman'da 11 yıl aradan sonra düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde öğrenciler, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri atölyelerde uygulamalı olarak öğrenecek.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Birimi tarafından düzenlenen şenlik üç gün sürecek. Etkinlik kapsamında 21 atölye yüz yüze, 5 atölye ise çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Batman'daki okullardan yaklaşık 10 bin öğrencinin ziyaret etmesi beklenen şenlikte öğrenciler, bilim ve teknolojiye ilişkin uygulamalara katılacak.

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, "Batman ilimizde ARGE birimimizin düzenlemiş olduğu 4007 Bilim Şenliği Batman'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Üç gün sürecek bilim şenliğimizde, 4007 Projemizin içerisinde yer alan 21 atölyemizi yüz yüze, çocuklarımızın etkileşimle öğrenebileceği atölyeler olarak, 5 atölyemizi de çevrim içi olarak hizmet verecek atölyeler şeklinde planladık. Bu 4007 Bilim Şenliği, 11 yıl aradan sonra Batman'ımızda yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda okullarımızdan 10 bine yakın öğrencimiz üç gün boyunca bu atölyeleri ziyaret edecekler. Teknolojinin ve gelişen dijital sektörün nelerle donatıldığını burada, atölyelerimizde bizzat yaparak, yaşayarak öğrenmiş olacaklar. Bu planlamamız üç gün boyunca sürecek. Bu etkinliklerimiz üç gün boyunca sürecek. Özellikle teknoloji konusundaki gelişmeleri bu süreçte çocuklarımızla paylaşmış olacağız. Çocuklarımız da bu gelişmeleri yaparak, yaşayarak öğrenecek. Ben bu süreçte emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Valiliğimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. 4007 Bilim Şenliği Projemiz Batman'ımıza, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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"Öğrencilerimiz bilimin getirdiği yenilikleri öğrenme imkanı bulacak"

Batman İl ARGE Koordinatörü Emre Arslan ise "Batman'da 11 yıl aradan sonra tekrar TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğini gerçekleştirme heyecanı içerisindeyiz. Tabi TÜBİTAK ülkemizin çok değerli bir kurumu. Batman olarak da uzun yıllardır TÜBİTAK'a çalışmalar hazırlayan bir iliz. Ama TÜBİTAK'ın 4007 serisinde de projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Uzun yıllar sonra 4007 Bilim Şenliğini gerçekleştirmek bizler için heyecan verici. Fazla sayıda öğrencimizi burada almayacağız. Atölyemizde öğrencilerimiz bilimi, bilimin getirdiği yenilikleri öğrenme imkânı bulacaklar. Tabii bu durum bizi Milli Eğitim camiası olarak mutlu ediyor" diye konuştu.