Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köyü güzergâhından sabah saat 05.00'te başlayan tırmanışta ekip, karla kaplı yamaçları, yoğun sisi ve zorlu kış şartlarını aşarak ilerledi. Yaklaşık 7,5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından saat 12.30'da Mereto Dağı zirvesine ulaşıldı. Zirvede açılan pankartla kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve ortak mücadele çağrısı yapılırken, gerçekleştirilen etkinlikle şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapıldı.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Mereto Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.