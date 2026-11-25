BATMAN’da Remziye Atsız ve Sevdet Kaya, ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla açtıkları işletmede yöresel gözleme ve kahvaltı çeşitleri sunuyor. İşletme, özellikle kadın müşterilerden yoğun ilgi görüyor.

Kentte yaşayan Remziye Atsız ile yeğeni Sevdet Kaya, hem ev ekonomilerine destek olmak hem de iş hayatına atılmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Çamlıtepe Mahallesi’nde gözleme ve kahvaltı salonu açtı. Yöresel kahvaltılıkların yanı sıra haşhaşlı, peynirli, ıspanaklı, kıymalı ve kavurmalı gözleme çeşitlerinin yapıldığı işletmeye özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Mekanda, bölgenin eski lezzetlerinden olan ve şeker ilavesiz olarak pekmezle hazırlanan ‘şıllık tatlısı’ da müşterilerden tam not alıyor.

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‘NİNELERİMİZDEN KALAN BU TADI MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUZ’

İşletmeyi yeğeniyle birlikte kurduklarını belirten Remziye Atsız, “Yeğenimle beraber 1 senedir bu işletmeyi açtık. Ev kadını olarak hem evimize bir destek hem de ekonomik bir özgürlüğümüz elimizde olsun diye böyle bir şeye başvurduk. Burada yöresel kahvaltı çeşitlerimiz var. Yöresel gözlemelerimiz var. Kahvaltıda kullanılabilecek her çeşit gözleme çeşitlerimiz var. Çocukluğumuzun bir tadı olan şıllık tatlısını bugün biz miras olarak çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Ninelerimizden kalan bir tadı da buralara taşımak istiyoruz aslında. Özel istek üzerine yapıyoruz bu tatlıyı. İki kadın olarak birbirimize destek olduk ve böyle bir adım attık. Bütün Batmanlıları da buraya, bize desteğe bekliyoruz. Biz de evimize bir katkıda bulunuruz. Bu sayede hem iş hayatına bir adım atmış oluyoruz hem de sosyalleşmiş oluyoruz. Güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz iki kadın olarak aslında yeteneklerimizi birleştirdik. Bütün kadınların da bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yapabiliriz yeter ki biraz cesaretimiz olsun. Ayaklarımızın üzerinde durabiliriz” dedi.

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ŞILLIK TATLISI ÇOK BEĞENİLİYOR

Girişimcilerden Sevdet Kaya ise yöresel lezzetleri özenle hazırladıklarını ifade ederek, “Haşhaşlı, peynirli, ıspanaklı, kıymalı ve kavurmalı gözleme çeşitlerimiz var. Özellikle şıllık tatlısı yıllardır bilinen yöresel bir lezzetimiz. Pekmezle hazırladığımız bu tatlı müşterilerimiz tarafından çok beğeniliyor” diye konuştu.

‘GLİKOZ VE ŞEKER BARINDIRMADIĞI İÇİN TERCİH EDİYORUZ’

İşletmeye şıllık tatlısı yemek için geldiğini söyleyen müşterilerden Hatice Türkan, “Batmanlı iki kadın tarafından işletilen çok güzel bir mekan. Buraya nenelerimizden kalma bir tarif olan şıllık tatlısını yemeye geliyorum. İnce hamurun sac üzerinde pişirilip Gercüş’ün Mezrone üzümünden yapılan pekmezle servis edilmesiyle hazırlanıyor. İçerisinde glikoz ve ilave şeker barındırmadığı için tercih ediyoruz. Ayrıca iş hayatındaki kadınları desteklemek için de burayı seçiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bir diğer müşteri Meltem Doyar da çocukluğunun lezzetlerini burada bulduğunu belirterek, “Özellikle haşhaşlı gözleme favorim. Kadın girişimcilerimize destek olmak amacıyla kadın buluşmalarımızı da burada gerçekleştiriyoruz” dedi.