Batman'da haklarında arama kararı bulunan 269 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1322 Kasım tarihleri arasında kent genelinde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve parklarda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 269 kişi yakalandı. Çalışmalar kapsamında 24 kişi tutuklandı. Denetimlerde 15,14 gram eroin, 2,66 gram metamfetamin, 26,34 gram bonzai, 4,89 gram sentetik kannabinoid, 17,62 gram afyon sakızı, 0,85 gram kokain, 2 ecza, 2 ecstasy hap ve 19 sentetik ecza ele geçirildi. Ekipler ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 41 fişek ve kartuş, 620 paket gümrük kaçağı sigara ile 12 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Trafik denetimlerinde 37 bin 127 kişi sorgulandı, 20 bin 81 araç kontrol edildi. Drift yapan, abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere yaptırım uygulandı.

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Emniyet'ten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.