Batman Barajı'ndan olası su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde etkili olan yoğun yağışlar sonucu baraj havzalarına gelen yüksek akımlar nedeniyle gerekli görülmesi halinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların muhtemel su tahliyeleri sırasında can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla nehir yataklarına yaklaşmaması ve su seviyelerinde yaşanabilecek ani yükselmelere karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Özellikle nehir yatakları çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların, tarım alanı ile iş yeri sahiplerinin gerekli tedbirleri almaları gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çayı yatağında suya girmesi, balık avlaması, araç giriş çıkışları tehlikeli ve yasaktır. Olası tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybı yaşanmaması ve olumsuzlukların önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle duyurulur."