Kent merkezinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler hızlarını düşürerek yollarına devam etmeye çalıştı. Sürücüler, bu noktalardan geçerken zor anlar yaşadı.

Batman’da etkili olan sağanak yağışta göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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