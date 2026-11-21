AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret etti.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret etti.
Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette hastane yönetimi, diş hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Sağlık çalışanlarına gül takdim ederek haftalarını kutlayan Nasıroğlu, hastanede tedavi gören vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Nasıroğlu ve Şansi, sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.