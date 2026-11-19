Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 ve 18 Kasım'da kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

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