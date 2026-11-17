Batman'da sokakta top oynarken mermi isabet eden çocuk yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde sokakta top oynarken mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Giriş: 17.11.2026 - 22:34 Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde sokakta top oynarken mermi isabet eden çocuk yaralandı.
Kayapınar beldesinde sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 10 yaşındaki F.G'nin karın bölgesine mermi isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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