Depremde ailesini ve bacaklarını kaybetti, kızının voleybol tutkusuyla hayata tutundu

İBRAHİM TOPRAK/BESTAMİ BODRUK - Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, kızını ve oğlunu kaybeden, iki bacağı ampute edilen Eda Şimşek (38), ölen kızının voleybol oynama tutkusunu gerçekleştirmek için Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

Eda Şimşek, 6 Şubat 2023'teki depreme polis memuru eşi 35 yaşındaki Ahmet Şimşek'in görevi nedeniyle bulundukları Kahramanmaraş'ta evlerinde yakalandı.

Yaklaşık 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'ndeki evlerinin enkazından eşi ile 10 yaşındaki kızı Elif Nazlı ve 7 yaşındaki oğlu Berat'ın cansız bedenleri çıkarılan Eda Şimşek'e 24 saat sonra yaralı ulaşıldı.

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Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eda Şimşek, 20 gün boyunca kaldığı yoğun bakımda iki kez entübe edildi ve bacakları ampute edildi.

Yoğun bakım sürecinden sonra normal servise alınan Şimşek'e psikologlar eşliğinde eşini ve çocuklarını kaybettiği söylendi.

Şimşek, zorlu bir rehabilitasyon ve fizik tedavi süreci geçirdi. Daha sonra depremde kaybettiği kızının antrenörünün kendisine ulaşmasıyla başladığı sporla yeniden hayata bağlanan Şimşek, voleybol oynayan ve "filenin sultanları" arasında yer almayı hayal eden kızının tutkusunu gerçekleştirmek için yakınlarının da desteğiyle voleybola başladı.

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Profesyonel olarak bu branşa Diyarbakır'da başlayan Şimşek, oturarak voleybol kariyerini Ankara Engelsiz Sportif Paralimpik Spor Kulübü'nde sürdürdükten sonra Oturarak Voleybol Süper Lig ekiplerinden Batman Ampute Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Batman'da bir yılı aşkın süredir forma giyen Şimşek, lig maçlarının yanı sıra gelecek yıl 29 Nisan-2 Mayıs'ta Almanya'da düzenlenecek olan 2027 Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası'na takımla yoğun antrenman yaparak hazırlanıyor.

- "Kızımın hayalleri vardı"

Eda Şimşek, AA muhabirine, eşinin görevi nedeniyle gittikleri Kahramanmaraş'ta çok sevdikleri için 10 yıla yakın süre kaldıklarını söyledi.

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Çocuklarının sporcu olmasını istediği için oğlunu futbola, kızını da voleybola yönlendirdiğini belirten Şimşek, "Hafta sonları onları idmana götürdüğümde dayanamayıp kızımla voleybol oynuyordum. Kızımın hayalleri vardı." dedi.

Ankara'ya tayin olmak için müracaat ettiklerini fakat o süreçte deprem olduğunu anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Eşimi ve çocuklarımı orada kaybettim. Ebrar Sitesi'nde 6. katta oturuyorduk. Deprem anında eşimle birlikte çocukların odasına koştuk. Ben kızıma sarıldım, babası da oğluma sarıldı. Hepimiz aynı odadaydık ama ev başımıza çöktüğünde hiçbirinin sesi gelmiyordu. Sadece benim sesim vardı. Beni enkazdan çıkarıp Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdüler. Orada 20 gün yoğun bakımda yattım. İki kez entübe edildim ve ayaklarım orada ampute edildi. 20 gün sonra servise çıkınca eşimi ve çocuklarımı kaybettiğimi söylediler."

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- "Hiçbir zaman pes etmedim"

Protezlerinin takılma süreciyle birlikte 7 aya yakın hastanede kaldığını ve protezleriyle ilk olarak 36 adım attığını belirten Şimşek, depremin ardından yaşadığı sürecin fiziksel ve duygusal açıdan zorlu geçtiğini anlattı.

İki bacağını kaybettikten sonra yeniden yürüyebileceğine inanmakta güçlük çektiğini dile getiren Şimşek, protezleriyle attığı ilk bağımsız adımların kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Değneksiz 36 adım atınca bu bana moral oldu. Bunu başarabilirim dedim ve asla pes etmedim. Ailem, eşimin ailesi ve arkadaşlarım bana çok destek oldu. 'Sen güçlü bir kadınsın, başarabilirsin' dediler. Onları utandırmadım ve hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman mücadele içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

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Kızının antrenörünün kendisine yaptığı teklifin spor hayatının başlangıcı olduğunu anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Kızımı maçlara götürüyorduk. Kızımın hayalleri yarım kaldı. Onun yarım kalan hayalini tamamlamak istedim. Kızımın voleybol hocası bana ulaştı ve 'Voleybol oynamak, milli takımda yer almak ister misiniz?' dedi. 'Kızımın yarım kalan hayalini tamamlamak isterim.' dedim. Bu sporu 1,5 yıldır yapıyorum. Bu sürede bir şeyler başardığıma ve adım attığıma inanıyorum. O da hocalarımın ve arkadaşlarımın sayesinde. Hikayemi bildikleri için bana hep destek, moral veriyorlar. Sahada hep birlikte elimizden geldiğince mücadele ediyoruz."

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- Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecekler

Takım olarak 2027 Paravolley Avrupa Euroleague Kadınlar Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıklarını dile getiren Şimşek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Eda Şimşek, "Benim gibi eşini ve çocuklarını kaybeden, tek kalan çok insan var. Onlara da sesleniyorum, hiçbir zaman pes etmesinler, içlerine kapanmasınlar, mutlu olmak kendi ellerinde. Bir aktivite bulabilirler. Bizim gibi ampute çok insan var. Yapabileceğimiz bir sürü spor dalı var. Hiçbir zaman evde oturup kendilerini dinlemesinler. Bir yerden başlamaları gerekiyor. Başladıkları zaman başaracaklarını da görecekler." dedi.